Пустозеров в результате обмена стал игроком «Ак Барса»

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» произвели обмен, в результате которого казанцы получили права на форварда Алексея Пустозерова, а уфимцы — денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 24-летний нападающий сыграл 38 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

«Ак Барс» располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Команда заработала 48 очков в 36 играх.