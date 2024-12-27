Пустозеров обошелся «Ак Барсу» в 15 миллионов рублей

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Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» заплатил «Салавату Юлаеву» 15 миллионов рублей за нападающего Алексея Пустозерова.

Ранее уфимцы обменяли 24-летнего форварда на денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ Пустозеров сыграл 38 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

«Ак Барс» с 48 очками в 36 матчах занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.