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Пушкарев подписал контракт с румынским клубом

12:08
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Экс-нападающий «Барыса» Константин Пушкарев подписал контракт с румынским клубом «Дунэря», сообщает Prosport. Главным тренером команды является Вадим Шахрайчук. 34-летний форвард начал сезон в казахстанском «Алматы».

В КХЛ Пушкарев сыграл 332 матча, забросил 45 шайб и сделал 55 результативных передач. Также форвард выступал за «Авангард», магнитогорский «Металлург» и ЦСКА. На его счету 17 матчей за «Лос-Анджелес», в которых он набрал 5 (3+2) очков.

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