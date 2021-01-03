Пулккинен установил два рекорда «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Теему Пулккинен забил три гола и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (7:1).

Пулккинен стал третьим игроком «Локо» в КХЛ после Йозефа Вашичека и Алексея Михнова, набравшим 5 очков (рекорд клуба в КХЛ) в одном матче, сообщает пресс-служба КХЛ.

Также нападающий автором самого быстрого хет-трика клуба в КХЛ — 7 минут и 54 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Королюку — 9 минут и 19 секунд.

«Я больше, чем игрок, который должен много бросает. Я люблю создавать моменты для партнеров, рад, что сегодня получилось. Здорово, что сегодня удалось сделать хет-трик, забив в равных составах, меньшинстве и большинстве. Эти голы добавят мне уверенности», — отметил Пулккинен.