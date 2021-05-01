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Пулккинен подписал двухлетний контракт с «Трактором»

14:07
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Нападающий Теему Пулккинен подписал контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба КХЛ.

29-летний финн заключил соглашение с клубом из Челябинска на 2 года.

Ранее Пулккинен выступал за «Локомотив». Клуб из Ярославля объявил об уходе игрока сегодня, 1 мая.

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