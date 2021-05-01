Пулккинен подписал двухлетний контракт с «Трактором»
14:07
Нападающий Теему Пулккинен подписал контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба КХЛ.
29-летний финн заключил соглашение с клубом из Челябинска на 2 года.
.@HCTraktor1947 заключил двухлетний контракт с Тему Пулккиненом#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) May 1, 2021
Ранее Пулккинен выступал за «Локомотив». Клуб из Ярославля объявил об уходе игрока сегодня, 1 мая.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю