Пулккинен подписал двухлетний контракт с «Трактором»

Нападающий Теему Пулккинен подписал контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба КХЛ.

29-летний финн заключил соглашение с клубом из Челябинска на 2 года.

.@HCTraktor1947 заключил двухлетний контракт с Тему Пулккиненом#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) May 1, 2021

Ранее Пулккинен выступал за «Локомотив». Клуб из Ярославля объявил об уходе игрока сегодня, 1 мая.