12:45 | Хоккей — КХЛ

Пулккинен и Блум покидают минское "Динамо"

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Минское "Динамо" объявило о расставании с американским защитником Джонатоном Блумом и финским форвардом Теему Пулккиненом, сообщает группа "Динамо" ВКонтакте.

"Мы благодарим Джонатона и Теему за проведенное время в нашем клубе и желаем им успехов в дальнейшей спортивной карьере!" – говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 30-летний Блум провел 35 встреч в форме "зубров" и набрал 10 (3+7) очков. 27-летний Пулккинен принял участие в 50 матчах, в которых отличился 29 (15+14) результативными баллами.

Дополнительная информация

https://vk.com/hc_dinamominsk?w=wall-19878307_1272815

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