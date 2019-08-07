Пулккинен и Блум покидают минское "Динамо"

Минское "Динамо" объявило о расставании с американским защитником Джонатоном Блумом и финским форвардом Теему Пулккиненом, сообщает группа "Динамо" ВКонтакте.

"Мы благодарим Джонатона и Теему за проведенное время в нашем клубе и желаем им успехов в дальнейшей спортивной карьере!" – говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 30-летний Блум провел 35 встреч в форме "зубров" и набрал 10 (3+7) очков. 27-летний Пулккинен принял участие в 50 матчах, в которых отличился 29 (15+14) результативными баллами.