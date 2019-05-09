Провольнев перешел из "Спартака" в "Северсталь"

"Северсталь" подписала контракт с защитником Владиславом Провольневым, сообщает официальный Твиттер клуба. Ранее в КХЛ игрок на протяжении четырех сезонов защищал цвета "Спартака".
В регулярном чемпионате-2018/19 Провольнев провел 38 игр и набрал 8 (3+5) очков. В плей-офф он принял участие в одной встрече.
Всего в КХЛ Провольнев отыграл 151 матч (четыре из них - в Кубке Гагарина), набрав 21 (5+16) очко.
Хоккейный клуб "Северсталь" подписал контракт с защитником Владиславом Провольневым.– HC Severstal (@severstalclub) 9 мая 2019 г.
Владислав Провольнев
Защитник
Дата рождения 3 Апреля 1995 г.
Место рождения Россия, Воронеж
Гражданство Россия
Рост 190 см
Вес 86 кг
Хват клюшки левый pic.twitter.com/mzGU2bHWoH
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