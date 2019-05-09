Провольнев перешел из "Спартака" в "Северсталь"

"Северсталь" подписала контракт с защитником Владиславом Провольневым, сообщает официальный Твиттер клуба. Ранее в КХЛ игрок на протяжении четырех сезонов защищал цвета "Спартака".

В регулярном чемпионате-2018/19 Провольнев провел 38 игр и набрал 8 (3+5) очков. В плей-офф он принял участие в одной встрече.

Всего в КХЛ Провольнев отыграл 151 матч (четыре из них - в Кубке Гагарина), набрав 21 (5+16) очко.