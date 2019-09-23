Защитник «Северстали» Владислав Провольнев дисквалифицирован на три матча, информирует сайт КХЛ.

Он наказан трехматчевой дисквалификацией по пункту 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею») за нарушение в матче с нижегородским «Торпедо».

Кроме того, нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов дисквалифицирован на один матч и оштрафован по пункту 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой») по итогам матча с"Ак Барсом".