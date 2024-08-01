Просветов подписал контракт с ЦСКА

Вратарь Иван Просветов подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Просветов провел за 11 матчей за «Колорадо» в НХЛ, в которых одержал 4 победы при 89,5 процкнта отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.16.