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Проспект «Вашингтона» Алексей Протас продолжит карьеру в минском «Динамо»

20:12
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Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении контракта с нападающим Алексеем Протасом, сообщет сайт минчан.

В прошлом году «Вашингтон» выбрал уроженца Витебска в третьем раунде драфта НХЛ. После этого он принял участие в тренинг-кэмпе «Кэпиталз» и в одном из выставочных матчей.

Минувший сезон Протас провел в Западной хоккейной лиге, где стал лучшим бомбардиром команды «Принс Альберт».

Протас дважды принял участие в чемпионатах мира в составе молодежной сборной Белоруссии. В Фюссене в пяти матчах он набрал 5 (2+3) баллов, в Минске в пяти матчах — 7 (4+3).

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/dostignuta-dogovorennost-o-perekhode-alekseya-protasa-v-dinamo/

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