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Проскуряков покинул «Югру», проведя в клубе шесть дней

14:05
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Вратарь Илья Проскуряков покинул «Югру», сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний голкипер подписал контракт с командой лишь 17 июля.

Ранее «СЭ» сообщал, что Проскуряков подпишет контракт с рижским «Динамо».

В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, голкипер защищал цвета «Сочи». На его счету 18 матчей в КХЛ, 2 сухих встречи, 90,6 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,36.

Дополнительная информация:

https://www.ugra-hc.ru/news/9013/

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