Проскуряков покинул «Югру», проведя в клубе шесть дней

Вратарь Илья Проскуряков покинул «Югру», сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний голкипер подписал контракт с командой лишь 17 июля.

Ранее «СЭ» сообщал, что Проскуряков подпишет контракт с рижским «Динамо».

В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, голкипер защищал цвета «Сочи». На его счету 18 матчей в КХЛ, 2 сухих встречи, 90,6 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,36.