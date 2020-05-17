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Проскуряков покидает «Сочи»

15:56
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Голкипер Илья Проскуряков покидает «Сочи». Вратарь продолжит карьеру в другом клубе, сообщает официальный сайт сочинцев.

Илья Проскуряков пополнил состав «леопардов» в мае прошлого года. В сезоне-2019/20 он защищал ворота «Сочи» в 18 матчах, отразив 90,6 процента бросков при коэффициенте надежности 2,36.

Всего в КХЛ Проскуряков провел 357 матчей, отразив 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,27.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=9959

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