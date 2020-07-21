Проскуряков перейдет в рижское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», голкипер Илья Проскуряков подпишет контракт с рижским «Динамо».

Отметим, что несколько дней назад 33-летний вратарь договорился о соглашении с выступающей в ВХЛ «Югрой», но теперь решил сделать выбор в пользу клуба КХЛ. (Алексей Шевченко).

В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, голкипер защищал цвета «Сочи». На его счету 18 матчей в КХЛ, 2 сухих встречи, 90,6 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,36.