"Просили тренера продолжить работу с клубом". Президент "Ак Барса" - об отставке Билялетдинова

Президент "Ак Барса" Наиль Маганов заявил, что руководство клуба с сожалением отнеслось к решению Зинэтулы Билялетдинова уйти в отставку.

- Мы с громадным сожалением отнеслись к решению Зинэтулы Хайдяровича, - приводит слова Маганова официальный сайт казанского клуба. - Просьба об отставке на имя президента клуба поступила месяц назад, мы предложили тренеру не торопиться с решением, подождать, когда улягутся эмоции и просили продолжить работу с клубом.

Сегодня мы с Зинэтулой Хайдяровичем встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, на этой встрече Зинэтула Хайдярович подтвердил свое желание покинуть пост главного тренера "Ак Барса". Рустам Нургалиевич и клуб с большим уважением относятся к решению тренера, мы искренне благодарим Зинэтулу Хайдяровича за его огромный вклад в становление "Ак Барса" как сильнейшего клуба страны, завоеванные трофеи и титулы и долгие годы работы на благо хоккея Татарстана. Его имя золотыми буквами навсегда вписано в великую историю "Ак Барса".

Билялетдинов возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год с трехлетним перерывом на работу в сборной России. С казанцами он выиграл суперлигу в 2006 году и три Кубка Гагарина – в 2009, 2010 и 2018 году.

Зинэтула Билялетдинов: "Решение покинуть "Ак Барс" у меня было давно"