Прошкин объяснил, почему болельщикам «Салавата Юлаева» не стоит переживать из-за серии поражений команды
Бывший защитник «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин поделился мнением о серии поражений команды.
Уфимцы проиграли пять последних матчей подряд.
«Спады, конечно, бывают у всех. Если помните, и на старте сезона уфимцы буксовали, но потом разогнались так, что у болельщиков началась эйфория. Возможно, поэтому сейчас такие переживания. Но, к примеру, и СКА после мощного начала чемпионата сейчас довольно часто терпит поражения. Сезон длинный, сейчас это все не критично. Поэтому переживать болельщикам «Салавата» из-за поражений не стоит. Расстраиваться — да, поддерживать команду — да, но уж точно не впадать в отчаяние. Главное, чтобы не было негатива. Да, тренерский штаб команды пока не так опытен в этой роли, но зато у него есть огромный игроцкий опыт. Так что нельзя допускать паники, надо работать и возвращать ту игру, которая раньше приносила победы», — приводит Betonmobile слова Прошкина.
«Салават Юлаев» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 32 матчах. Команда проведет следующую игру 23 ноября против «Металлурга» на выезде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|31
|21
|10
|47
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|32
|18
|14
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|7
|Витязь
|32
|14
|18
|35
|8
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|32
|17
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|31
|12
|19
|29
|22.11
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|22.11
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь
|- : -
|22.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|22.11
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -