Прошкин объяснил, почему болельщикам «Салавата Юлаева» не стоит переживать из-за серии поражений команды

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин поделился мнением о серии поражений команды.

Уфимцы проиграли пять последних матчей подряд.

«Спады, конечно, бывают у всех. Если помните, и на старте сезона уфимцы буксовали, но потом разогнались так, что у болельщиков началась эйфория. Возможно, поэтому сейчас такие переживания. Но, к примеру, и СКА после мощного начала чемпионата сейчас довольно часто терпит поражения. Сезон длинный, сейчас это все не критично. Поэтому переживать болельщикам «Салавата» из-за поражений не стоит. Расстраиваться — да, поддерживать команду — да, но уж точно не впадать в отчаяние. Главное, чтобы не было негатива. Да, тренерский штаб команды пока не так опытен в этой роли, но зато у него есть огромный игроцкий опыт. Так что нельзя допускать паники, надо работать и возвращать ту игру, которая раньше приносила победы», — приводит Betonmobile слова Прошкина.

«Салават Юлаев» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 32 матчах. Команда проведет следующую игру 23 ноября против «Металлурга» на выезде.