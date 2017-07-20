Прощание с Николаем Масловым пройдет 21 июля

СКА на своем официальном сайте сообщил, что прощание с прославленным игроком петербургской команды Николаем Масловым пройдет 21 июля в в петербургском дворце спорта "Юбилейный". Гражданская панихида начнется в 10.00 по московскому времени, отпевание состоится в 12.30 в Князь-Владимирском соборе. Хоккеист будет похоронен на Казанском кладбище г. Пушкина, церемония начнется в 14.30.

Маслов, в составе СКА завоевавший бронзу чемпионата СССР 1987 года, скончался 18 июля на 58-м году жизни.

В последние годы он занимал пост вице-президента Федерации хоккея Санкт-Петербурга, а также выступал за команду ветеранов армейцев. В 2012 году штандарт с его номером был введен в Галерею славы клуба.