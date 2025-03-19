Прощание с экс-капитаном «Автомобилиста» Малыхиным состоится 21 марта

Прощание с бывшим хоккеистом Федором Малыхиным и похороны спортсмена состоятся 21 марта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Прощание с хоккеистом пройдет в Доме прощания «Вознесение». Малыхин будет похоронен на Широкореченском кладбище.

18 марта стало известно, что 34-летний спортсмен скончался в Екатеринбурге.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.