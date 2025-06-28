Прощальный матч Кошечкина пройдет в июле в Магнитогорске

Магнитогорский «Металлург» объявил о проведении прощального матча голкипера Василия Кошечкина. Мероприятие состоится 26 июля.

«Самое главное, масштабное и грандиозное событие лета состоится 26 июля в Арене «Металлург». «Большая Игра» Василия Кошечкина! Василий Владимирович собирает друзей и болельщиков на праздник в честь своей великолепной карьеры — и зовёт вас на это грандиозное событие!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

В программе автограф-сессия, поднятие стяга с номером 83 под своды арены, матч с участием действующих звезд и легенд хоккея, а также многое другое.

С 2024 года 42-летний Кошечкин является тренером вратарей «Металлурга». В игроцкие годы он выступал за «Северсталь», «Ладу», «Ак Барс» и «Металлург».