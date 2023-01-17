Промес: «Мне нравится хоккей! Расстроился, что «Спартак» не выиграл»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после посещения матча регулярного чемпионата КХЛ, где встретились хоккейная команда красно-белых и «Автомобилист» (4:7).

«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей!» — приводит слова нидерландца ТАСС.

31-летний форвард не полетел на первые учебно-тренировочные сборы футбольного «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.