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Промес: «Мне нравится хоккей! Расстроился, что «Спартак» не выиграл»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после посещения матча регулярного чемпионата КХЛ, где встретились хоккейная команда красно-белых и «Автомобилист» (4:7).

«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей!» — приводит слова нидерландца ТАСС.

31-летний форвард не полетел на первые учебно-тренировочные сборы футбольного «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Источник: https://tass.ru/sport/16821147
Квинси Промес
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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11 Сочи 50 6 44 21
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1 Автомобилист 51 30 21 68
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4 Авангард 50 30 20 64
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