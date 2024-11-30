Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:40

Производитель напитков Este проиграл суд ХК «Спартак» и выплатит ему более миллиона рублей

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Производитель безалкогольных напитков Este должен будет выплатить хоккейному клубу «Спартак» компенсацию в размере более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принял суд по итогам рассмотрения иска клуба в связи с использованием фирмой рекламы своей продукции, где присутствует символика красно-белых.

«Взыскать с ООО «Эсте дринкс продакшн» в пользу автономной некоммерческой организации «Народная команда — Хоккейный клуб «Спартак» 813 100 рублей задолженности, 223 030 рублей 53 копейки процентов, 23 361 рублей в возмещение расходов по госпошлине», — говорится в документе.

Сообщается, что между Este и «Спартаком» существовало соглашение об использовании символики клуба в целях рекламы, но компания не оплатила счета за это право в положенные сроки. Общая сумма задолженности составляла 4 миллиона рублей, но большую часть суммы производитель напитков погасил до вынесения решения суда.

Главный тренер &laquo;Торпедо&raquo; Игорь Ларионов с&nbsp;хоккеистами во&nbsp;время матча против &laquo;Спартака&raquo; (6:0) 25&nbsp;ноября. Ларионов ответил за свои слова и разорвал «Спартак». Проблемы красно-белых никуда не делись

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Популярное видео
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Ткачева заявил, что форвард должен присоединиться к «Авангарду» в январе

Ротенберг — о матче в Хабаровске: «Это была самая яркая игра между СКА и «Амуром» в истории»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 33 26 7 54
2 Спартак 31 20 11 44
3 СКА 32 19 13 42
4 Динамо М 31 19 12 41
5 ЦСКА 29 15 14 37
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 32 12 20 27
11 Сочи 30 11 19 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 31 20 11 44
2 Автомобилист 29 19 10 41
3 Сал. Юлаев 29 19 10 40
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 33 15 18 35
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Лада 30 12 18 29
9 Авангард 30 13 17 28
10 Сибирь 29 12 17 27
11 Барыс 32 9 23 21
12 Амур 31 6 25 15
Результаты / календарь
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
30.11 10:00
Адмирал – Сочи
 4 : 3
30.11 10:30
Амур – СКА
 5 : 7
30.11 14:30
Сал. Юлаев – Спартак
 - : -
30.11 15:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости