Защитник магнитогорского «Металлурга» Артем Земченок рассказал о причинах неудачной игры с омским «Авангардом» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Обидное поражение, ноль голов. Тяжело без голов выигрывать матчи. Беззубо сыграли в большинстве — нужно улучшать этот компонент. В целом проиграли по делу.

Мало акцентированных бросков от защитников? «Авангард» и играет на этом — ловят шайбы впятером. Если защитник чуть замедлил, они подкатываются, и уже тяжело ее довести до ворот. Надо было бросать быстрее, без подготовки. А они поднимали наверх, шел перепас, и наши нападающие не успевали накрывать. Их защитники набрасывали без проблем, и сразу возникала опасность. Мне кажется, нужно было чуть активнее сыграть первому нападающему наверху, чтобы не было перепаса. Тогда можно их быстро зажимать и отбирать шайбу.

Не скажу, что игра в три пары защитников против «Авангарда» — суровое испытание. Я себя чувствую нормально, силы есть. Если не переигрывать смены и правильно меняться, всегда есть запас. Когда начинаешь переигрывать, это наслаивается — кто-то выпадает, кто-то пересиживает. Если идет система и все меняются четко, можно играть и в шесть защитников. (Михаил Скрыль)