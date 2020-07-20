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Прохоркин заключил двухлетний контракт с «Металлургом»

14:42
Николай Прохоркин. Фото nhl.com
Николай Прохоркин. Фото nhl.com
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Магнитогорский «Металлург» и нападающий Николай Прохоркин заключили двухлетнее соглашение, сообщает сайт «Магнитки».

Напомним, что в июне «Металлург» совершил обмен с петербургским СКА — по его итогам армейцы получили права на Владислава Каменева, а «Металлург» — на центрфорварда Николая Прохоркина. Сегодня — стороны договорились о полноценном контракте. В Магнитогорске форвард будет выступать 74-м номером.

В сезоне-2019/2020 нападающий выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес», провел 43 матча и набрал 14 (4+10) очков.

Всего в КХЛ принял участие в 385 играх, в которых набрал 216 (104+112) очков при общем показателе полезности «плюс 105».

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/475699/

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