Прохоркин и Рундблад отправились на выезд со СКА

СКА назвал состав игроков, которые примут участие в последних выездных матчах регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" и "Трактором", сообщает официальный сайт питерцев.

Вратари: Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестеркин.



Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Давид Рундблад, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Владислав Семин, Патрик Херсли.



Нападающие: Александр Барабанов, Александр Дергачев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Максим Карпов, Ярно Коскиранта, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Михаил Мальцев, Иван Морозов, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.

На данный момент СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 99 очков после 60 матчей. Команда Ильи Воробьева на три балла отстает от лидирующего ЦСКА.