Профессиональный хоккеист-геймер: «Тренер обещал, что разобьет мою приставку»

Нападающий Евгений Монс, выступавший в КХЛ в «Витязе» и «Северстали», являющийся одним из лучших игроков России в компьютерный хоккей NHL, рассказал о том, как ему удавалось совмещать профессиональную деятельность с хобби.

— Говорили, что вам мешает любовь к компьютерным играм. И однажды тренер вам просто запретил играть.

— Запрет был, не скрою. Как-то наш главный сказал, что если увидит у меня приставку даже на выезде, то разобьет ее. Но не скажу, что дело в этом. Уже давно я не провожу за игрой много времени. Например, тут на Украине время свободного больше, но пары часов мне вполне хватает.

— Правда, что вы сильнейший игрок страны по игре в NHL на приставке?

— Не самый лучший, но один из сильнейших.

— У вас талант? Можете ли вы меня научить играть?

— Нет, научить не смогу. Видимо, действительно что-то дано. Но я меньше времени этому уделяю. Раньше мог и в коммерческих турнирах участвовать, даже какие-то деньги на этом зарабатывать. Сейчас, правда, трудней. Почему-то российским игрокам не дают возможность принимать участие в международных турнирах, но, вроде бы, скоро это изменится.

— Есть кто-то в «Витязе», кто бы мог вас обыграть в компьютерный хоккей?

— Смеетесь что ли? Конечно, нет. Да и я с ними и не играл, мне это совсем неинтересно. Разный уровень. Хотя один раз разыграл Петра Кочеткова. Он-то про мои достижения ничего не знал, сыграли на спор.

— На деньги?

— На упаковку колы. Я в первом матче ему поддался, он повысил ставку и был разгромлен — 7:0. В команде все смеялись над Петей. Как попался-то? Вроде же известный факт.

— А вы играли с лучшим игроком мира?

— Да. Это парень из Финляндии. Невероятно виртуозный. Выиграть у него ни разу не удалось, но в России нет геймеров, которых бы я не обыгрывал из тех, кто играет на довольно серьезном уровне. (Алексей Шевченко)