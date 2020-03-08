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Проект новой арены в Омске прошел одобрение Главгосэкспертизой

11:28
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Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» дало положительное заключение проектной документации на строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Омске, сообщает официальный сайт «Авангарда».

Согласно результатам экспертизы проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных изыскании, заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и другим требованиям, установленным действующим законодательством по обеспечению безопасности, надежности и нормам воздействия на окружающую среду.

Генеральная подрядная организация для выполнения монтажных, строительных и отделочных работ будет определена на основании тендерных торгов в мае 2020 года. После чего на площадке начнутся строительно-монтажные работы, которые планируется завершить к сентябрю 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38208/

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