Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Автомобилистом» (6:3) и дебют форварда Наиля Якупова.

— Одержали важную победу, — сказал Хартли. — Хорошо начали, заработали буллит. Хоть мы его и не реализовали, это придало дополнительную энергию. Забросили два важных гола в большинстве, здорово действовали в расстановке «пять на пять». Знали, что встречаемся с самой результативной командой, поэтому сегодня была хорошая проверка.

Хохлачев и Толчинский отметились дублями, Якупов забил в дебютном матче. Приятно поражен скоростью Наиля. Знали, что он очень поможет команде. Максимально доволен его действиями сегодня.

Я постараюсь помочь Якупову, и дело не в зарплате. К счастью, я не банкир, а тренер. Мы договорились с Наилем, что будет работать как партнеры. Его период можно назвать перезагрузкой — свежее начало с чистого листа.

Знаю, как у него шли дела в «Эдмонтоне», «Колорадо» и все продолжение его истории. Сейчас у него самый расцвет и жизни, и карьеры. Все, с кем я общался из «Эдмонтона» и «Колорадо», говорили, что он — потрясающий спортсмен. Будем работать с ним и как с личностью, и как с игроком. (Михаил Скрыль)