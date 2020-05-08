Экс-голкипер СКА Алексей Мельничук, перешедший в «Сан-Хосе», рассказал, что уже плотно общается с тренером вратарей «Шаркс» Евгением Набоковым.

— Присутствие Набокова — очень важный фактор, но не определяющий, — цитирует Мельничука РИА «Новости». — Конечно, здорово, что у меня будет русский тренер. Помню его еще как игрока. В «Сан-Хосе» он легенда клуба. Круто, что я буду работать с ним. Когда объявили карантин, мы уже нормально общались с ним. Я многое расспрашивал. Общение было и есть

Есть договоренность с клубом, что как только откроют границы, я сразу полечу в Америку. Надо будет решить бытовые вопросы и начинать тренироваться на арене с неиграющим составом, набирать форму. Без работы не останусь. А выходить в официальных матчах смогу с сезона-2020/21.