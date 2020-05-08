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«Присутствие Набокова — очень важный фактор». Мельничук о выборе «Сан-Хосе»

10:35
Алексей Мельничук. Фото ХК СКА.
Алексей Мельничук. Фото ХК СКА.
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Экс-голкипер СКА Алексей Мельничук, перешедший в «Сан-Хосе», рассказал, что уже плотно общается с тренером вратарей «Шаркс» Евгением Набоковым.

— Присутствие Набокова — очень важный фактор, но не определяющий, — цитирует Мельничука РИА «Новости». — Конечно, здорово, что у меня будет русский тренер. Помню его еще как игрока. В «Сан-Хосе» он легенда клуба. Круто, что я буду работать с ним. Когда объявили карантин, мы уже нормально общались с ним. Я многое расспрашивал. Общение было и есть

Есть договоренность с клубом, что как только откроют границы, я сразу полечу в Америку. Надо будет решить бытовые вопросы и начинать тренироваться на арене с неиграющим составом, набирать форму. Без работы не останусь. А выходить в официальных матчах смогу с сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200508/1571115274.html

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