Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина на 71 миллион рублей

Судебные приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина, который имеет задолженность более чем на 71 миллион рублей. Об этом свидетельствуют судебные и другие материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Отмечается, что розыскные мероприятия проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП. Конкретный перечень разыскиваемых активов в документах не уточняется. По данным источника, часть задолженности образовалась перед бывшей супругой Телегина — заслуженной артисткой России Пелагеей.

Телегин является олимпийским чемпионом 2018 года, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира и обладателем Кубка Гагарина.

Последние три сезона: с 2021 по 2024 год — он провел в составе омского «Авангарда», однако в сезоне-2024/25 на лед не выходил. Ранее играл в ЦСКА с 2014-го по 2021-й.