Принс решил остаться в минском «Динамо»

Срок пребывания форварда минского «Динамо» Шэйна Принса в списке отказов завершен, сообщается на официальном сайте клуба. Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов его не выбрал.

В этом сезоне он провел 19 матчей в составе минской команды в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 13(5+8) очков с показателем полезности «-3».

Шейн Принс остается в «Динамо-Минск». Срок пребывания форварда в списке отказов завершен. Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов его не выбрал.



? https://t.co/FW2F9SWam9 pic.twitter.com/JeMe8pPFsV — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) November 7, 2019

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