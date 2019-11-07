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Принс решил остаться в минском «Динамо»

15:58
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Срок пребывания форварда минского «Динамо» Шэйна Принса в списке отказов завершен, сообщается на официальном сайте клуба. Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов его не выбрал.

В этом сезоне он провел 19 матчей в составе минской команды в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 13(5+8) очков с показателем полезности «-3».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/sheyn-prins-ostaetsya-v-dinamo-minsk/

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