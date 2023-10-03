Принс объяснил причины поражения «Спартака» в двух последних матчах КХЛ
Форвард московского «Спартака» Шейн Принс высказался о двух поражениях подряд в матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ от «Трактора» (1:2) и «Локомотива» (2:4).
«В последних матчах мы играли против двух оборонительных команд. Возможно, против лучших в лиге по этому компоненту. Они хорошо защищаются. Играют плотно, поэтому в атаке иногда возникали проблемы, и выглядело, будто бы мы в ловушке. У каждого звена нашей команды возникали проблемы в их зоне. Есть еще несколько команд в КХЛ, которые стараются играть по такой же системе. Будем придумывать ходы, как взламывать оборону соперника и забрасывать больше, чем одну или две шайбы за игру», — приводит слова Принса Legalbet.
Ярославский «Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции, набрав 20 очков. «Спартак» идет пятым (16 баллов).
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|10
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|14
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|ЦСКА
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|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|3.10
|17:00
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Автомобилист – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
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Ак Барс – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:30
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Торпедо – Авангард
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