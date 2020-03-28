«Прикалывались надо мной». Хоккеист «Магнитки» подтвердил, что американцы не понимают русскую моду

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев, который пробовал пробиться в состав «Нью-Джерси» в НХЛ, рассказал, что его удивляло в Северной Амеркие.

— Никита Задоров говорил, что американцы не понимают русскую моду. Что вам говорили в Америке по этому поводу?

— Тоже все удивлялись, почему парень с контрактом новичка одевается как суперзвезда. Но все ребята в «Нью-Джерси» относились ко мне очень хорошо. До сих пор общаюсь со многими — мы постоянно списываемся. Ну а так, да — прикалывались надо мной. Но я, в свою очередь, не понимал, как можно целый год ездить на тренировки в одном и том же спортивном костюме на своем пикапе. Им без разницы, как они выглядят. Не могу сказать, что это плохо. Есть в этом определенный кайф. (Алена Гребенькова)

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