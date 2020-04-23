В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру в день своего 70-летия главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов вспомнил интересные детали Олимпиады-2006 в Турине, где возглавлял сборную России.

— А почему Федорова не было на Олимпиаде в Турине? Он ведь играл и в Нагано, и в Солт-Лейк-Сити, и в Ванкувере.

— Я ездил в Америку, пригласил там в команду его и Могильного. И мы договорились. Но мне в последнюю минуту дали Павла Буре как генерального менеджера (его утверждение на исполкоме ОКР произошло 1 ноября, поездка Крикунова была также в первой декаде ноября, — Прим. И.Р.). А все знают, что между ними были какие-то свои проблемы. И вдруг читаю их заявление, что они отказываются ехать (Федоров официально отказался от участия в Олимпиаде 14 декабря, Могильный — на следующий день, оба объяснили свои решения накопившимися травмами и необходимостью восстановления, — Прим. И.Р.).

Думаю, этих ребят нам в Турине и не хватило. У меня был один состав, а пришлось брать игроков из нашего чемпионата. Честно, до сих пор точно не знаю, почему они не поехали — никогда не разговаривали на эту тему. Но в принципе думаю, что дело в этом. Потому что когда я съездил и переговорил с ними — они оба говорили «да».

Я тогда работал в «Динамо», в ноябре 2005-го в чемпионате Суперлиги была пауза, и мы со Стеблиным полетели в Штаты. Проехали через всю Америку от Калифорнии до Нью-Йорка, виделся с Фроловым в Лос-Анджелесе, Овечкиным в Вашингтоне, еще рядом игроков... Гари Гринстин (первый агент Павла Дацюка, — Прим. И.Р.) мне в той поездке помогал, земля ему пухом — его совсем недавно не стало. Мне кажется, с Федоровым и Могильным в Турине все могло сложиться по-другому. (Игорь Рабинер)

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