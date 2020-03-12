«Придется 14 дней быть в карантине, когда вернусь из России». Словак из «Спартака» рассказал о ситуации в своей стране

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек после поражения от «Динамо» (2:3 ОТ, 2-4 — счет в серии) подвел итоги сезона для красно-белых.

— Без болельщиков окончание у нашей серии получилось не очень хорошим. Во всех играх был очень интересный и классный хоккей для зрителей. Сегодня нам не хватило домашней поддержки. У нас лучшие болельщики в лиге.

Сезон для нас можно назвать хорошим. В плей-офф воевали за болельщиков, за тренерский штаб, за себя, за всех. Но такова хоккейная жизнь. Я всем ребятам из «Динамо» и тренерам пожелал удачи в следующем раунде.

— Вы проиграли все свои матчи этому сопернику и в регулярном чемпионате, и в плей-офф.

— Не знаю, в чем причина. В «Динамо» очень хорошее первое звено. Самые лучшие игроки КХЛ. Мы готовились к ним, смотрели видео. Но в нужные моменты, когда «Динамо» надо было забить, именно они это и делали. Или Петерссон, или Яшкин, или Шипачев. Они вытащили свою команду в следующий раунд. Что касается третьего гола сегодня, то я реагировал на первый бросок. Шайба попала в конек Херсли, я уже сделал движение. Сейчас посмотрел этот момент. Яшкин нанес очень тяжелый бросок для вратаря. Он забросил сколько в сезоне, 35 шайб? Есть игроки такого уровня, которые в этих моментах всегда забивают.

— Хоккей без зрителей бессмысленный?

— Мотивация у нас есть всегда. Мы играем в профессиональный хоккей для болельщиков. Это еще и деньги для каждой команды. Не знаю, что сделает КХЛ. Но играть без болельщиков три-четыре раунда — не очень хорошо. В этом нет смысла.

— Какова обстановка в Словакии в связи с коронавирусом?

— Все аэропорты закрыли. Но я всегда думал о том, что мы пройдем «Динамо» и продолжим играть в хоккей. Надо посмотреть ситуацию, что будет дальше. У меня брат работает врачом. Он мне все сказал, что надо делать. Когда я приеду домой, то придется 14 дней находиться в карантине. (Михаил Зислис)