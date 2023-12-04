Прибыльский рассказал о причинах хорошей игры «Динамо» в большинстве

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский поделился мнением о причинах хорошей игры команды в большинстве в нынешнем сезоне КХЛ.

«В чем причина того, что мы первые в лиге по игре в большинстве? В химии. Кто ставит большинство? Вячеслав Анатольевич Козлов, конечно же, который тот еще мастер. Я думаю, что там химии и наигрыша много. С лета все начиналось, много работали над большинством. Где-то поначалу не получалось, но такие исполнители, что невозможно не быть в лидерах. Поэтому вообще закономерность, мне кажется», — приводит слова Прибыльского Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне хоккеисты «Динамо» играли в большинстве 139 раз, забросив 41 шайбу. Бело-голубые реализовали 29,5 процента ситуаций численного большинства.

«Динамо» лидирует в Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх.