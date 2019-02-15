Президент рижского "Динамо": "Мы рады, если 2 миллиона евро зарабатываем"

Президент рижского "Динамо" Юрис Савицкис поделился мнением об устройстве КХЛ. Он отметил, что иногда стоить сократить лигу для ее дальнейшего развития.

– Вы же член совета директоров КХЛ. Что вы думаете о сокращении лиги?



– Иногда надо сократить, чтобы потом развить. Резать по-живому – это тяжело. Но происходит оптимизация. И еще такая вещь: есть команды из Европы, которые хотят играть в КХЛ. Мы в этом заинтересованы.



– Вы за жесткий потолок зарплат?



– Очень часто мы об этом разговариваем. Что надо верхние зарплаты привести к средним, а средние к нижним. В НХЛ разница в бюджетах – максимум два раза. Команды, которые посередине, примерно такие же, что наверху. Поэтому никому нет нужды куда-то бежать. А у нас в КХЛ – разница такая… Мы часто говорим о том, что надо подтянуть уровни. Будет конкурентнее. Игроки будут меньше ходить туда-сюда. И напряженнее все, потому что все более-менее равны. Смысл спорта – чтобы была более-менее равная борьба.



– В НХЛ разница между платежками – полтора раза.



– Это хороший пример. А если зарплата одного игрока соответствует зарплатам другой команды – это не очень правильно.



– Вам исключение двух клубов как-то помогло в плане заключения контрактов?



– Когда вот этот тяжелый процесс шел, я больше слушал. Не комментировал. Это внутренний вопрос. И он чисто российский. Ну а как можно думать о развитии лиги, если такая-то команда выпадает по каким-то показателям? По финансовым… и другим. На совете директоров это сильно обсуждалось. Мнения были разные. Я слышал все аргументы. И проголосовал, как большинство. Потому что аргументы были разумными. С точки зрения развития лиги по всем критериям. А "Югра"… Прекрасный город Ханты-Мансийск. Но в ВХЛ ведь тоже неплохо играть. Мы обсуждали море критериев.



– А сколько вы можете заработать?



– Мы рады, если 2 миллиона евро зарабатываем. И смотрите, это хорошо, но как команда проживет? Полеты, гостиницы, зарплаты, клюшки, коньки, форма, химчистки. Это бюджет, на который много команд в Европе играет. Мы столько зарабатываем сами для себя. А остальное – нужны спонсоры. Партнеры. Зависит еще от жизненного уровня еще. Не секрет, что в "Давосе" за счет одного турнира (речь о Кубке Шпенглера – прим. "СЭ") клуб отбивается. Цена билетов другая. У нас цена билетов раз в пять ниже.



– И что с этим делать?

– Подтягивать наш жизненный уровень. (Игорь Еронко)

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