Воронин: «Были бы рады видеть О'Делла и Линдберга в нашем составе на следующий сезон»

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что в команде будут рады возвращению Эрика О'Делла и Оскара Линдберга.

«Эрик О'Делл и Оскар Линдберг себя хорошо зарекомендовали. Эрика я всегда ставил в пример в плане самоотдачи. Приедут ли они на следующий сезон будет зависеть от ситуации, которая развивается достаточно динамично. Мы были бы рады видеть их в нашем составе», — заявил Воронин.

31-летний О'Делл выступает за «Динамо» с лета 2021 года. Ранее канадец объявил об уходе из российской команды. 30-летний Линдберг пополнил ряды бело-голубых в 2020 году. Официальных заявлений о своем уходе швед пока не делал.