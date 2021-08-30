Президент «Магнитки» прокомментировал обмен Прохоркина на Зернова

Магнитогорский «Металлург» обменял нападающего Николая Прохоркина в омский «Авангард» на форварда Дениса Зернова.

«Обменяли Прохоркина на Зернова. И мы, и «Авангард» считаем, что тем самым сможем усилить команду. Прохоркину спасибо, вопросов по работе к нему нет, а мои слова про Сергея Плотникова были выдернуты из контекста. Знаем потенциал Зернова, это центр первого-второго звена», — сказал президент «Магнитки» Сергей Ласьков РИА Новости.

Прохоркин, которому в сентябре исполнится 28 лет, выступал за «Металлург» с прошлого сезона. В 57 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина он набрал 34 очка (15 шайб + 19 передач) очка.

25-летний Зернов играл за «Авангард» с сезона-2018/19 и за это время провел 184 матча, в которых набрал 95 баллов (34 гола + 61 передача).