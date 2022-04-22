Яковлев: «Локомотив» был шокирован ситуацией вокруг Буше»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что руководство ярославского клуба было в шоке от ситуации, произошедшей с американским нападающим Ридом Буше.

«Мы теоретически не могли знать об этом, поэтому это было для нас легким шоком. Он был в основном составе, на нем строилась тройка лидера. По увольнению мы разбираемся, будет полная ясность», — сказал Яковлев ТАСС.

В феврале газета Detroit Free Press сообщила, что Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году.

Хоккеиста приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно, позже «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с игроком.