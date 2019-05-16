Президент "Локомотива" считает, что Мактавиш способен вывести команду на более высокий уровень

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев считает, что новый главный тренер команды Крэйг Мактавиш может вывести клуб на новый уровень, информирует официальный сайт ярославцев.

– Для нашего клуба крайне важным оказалось то, что Крэйг разделяет стратегию, основанную на широком привлечении собственных воспитанников. Он хорошо знает многих молодых игроков из системы "Локомотива" и поможет им сделать новый шаг в карьере. При этом Крэйг готов успешно работать в условиях жесткого потолка зарплат, который "Локомотив", как известно, никогда не превышает. Считаю, что наши переговоры прошли в конструктивном ключе и новый главный тренер, благодаря огромному опыту и знаниям, при поддержке всей клубной системы "Локомотива", способен вывести команду на более высокий уровень, – приводит слова Яковлева пресс-служба "Локомотива".

Крэйг Мактавиш стал главным тренером "Локомотива"