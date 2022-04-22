Президент «Локомотива» посоветовал Каюмову не уезжать в НХЛ

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о принципах комплектования команды на следующий сезон КХЛ.

«Про Артура Каюмова ходят слухи, много слухов. Мое мнение, что Артур не уедет, хотя всякое бывает. Он растет здесь как игрок. На мой взгляд, ему рано ехать за океан. Официально по нему я ничего не слышал. Надеюсь, он будет играть. По всем позициям ищем игроков. Хоккеистов не хватает. Слава богу, что у нас есть своя стратегия. В данный момент она очень важна. Вратарская позиция нас очень беспокоит. Ищем варианты.

Илья Коновалов? У него действующий контракт. Не дошло дело до конкретных переговоров. Когда он освободится, тогда будет продолжение разговора», — цитирует Яковлева сайт КХЛ.

Недавно «Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Егором Авериным, который практически всю карьеру выступает за ярославский клуб.

«Егор очень полезен. Бывает у игроков, что не до конца раскрывается потенциал, а у него потенциал очень большой. Да, были неудачные сезоны, но мы верим в него. Тем более сейчас явно не хватает опытных игроков, которые могли бы помочь молодежи, — сказал президент.