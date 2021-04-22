Президент КХЛ заявил, что некоторые клубы лиги хотят сыграть против лучших команд НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о возможных матчах между командами лиги и НХЛ.

«Недавно на заседании совета директоров у нас были команды, которые заявили, что хотят сыграть с лучшими североамериканскими командами. И мы хотим работать над этим вопросом, потому что уверены, что это будет зрелищное событие и это именно то, чего мы хотим», — приводит слова Морозова The Athletic.

Команды КХЛ и НХЛ трижды встречались между собой: «Металлург» — «Рейнджерс» (3:4, 1 октября 2008), СКА — «Каролина» (5:3, 4 октября 2010) и «Динамо» Рига — «Финикс» (1:3, 6 октября 2010).