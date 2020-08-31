Президент КХЛ рассказал, сколько игроков лиги заболели коронавирусом

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о подготовке лиги к регулярному чемпионату, а также о количестве игроков, заболевших коронавирусом.

— В это межсезонье мы вернулись к практике очного инспектирования арен, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. - Теперь это в зоне ответственности Алексея Анисимова. Его департаменты спланировали график инспекций и, начиная с 21 июля, приступили к ответственной задаче. Началась проверка арен с визита в Мытищи, где в новом сезоне будет выступать «Куньлунь Ред Стар». Без замечаний не остался ни один из клубов. КХЛ установила сроки устранения несоответствий регламенту и намерена строго их контролировать. Клубы должны устранить их в соответствии с планом до начала чемпионата.

— Можете назвать точную цифру заболевших на данный момент?

— По состоянию на 30 августа общее количество заболевших в клубах КХЛ игроков составляет 131 человек, из которых 57 уже выздоровели и приступили к тренировкам. Отмечу, что заболевание у всех проходило в лёгкой форме, они были под постоянным наблюдением клубных врачей, медицинская служба КХЛ также мониторила состояние их здоровья.

— Как выполняется положение по COVID-19, разработанное КХЛ?

— Одним из основных пунктов разработанного КХЛ Положения является создание «чистых зон» на аренах. Этот вопрос крайне важен, у каждой арены есть свои конструктивные особенности. Сотрудники Лиги и клубов отрабатывали каждую арену отдельно, вырабатывали для каждого объекта оптимальное решение. За несколько дней до старта чемпионата можно сказать: «чистые зоны» определены, все, кто будет в них работать, ознакомлены с правилами.