Президент КХЛ рассказал о возможных изменениях в регламенте

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о возможных изменениях в регламенте.

— В конце января состоялась встреча Рабочей группы по различным вопросам, касающимся изменения регламента. Что можно выделить из этого совещания?

— В первую очередь мы были очень рады, что смогли лично встретиться с представителями клубов — на совещании их было 27 — и услышать их мнения, — цитирует Морозова сайт КХЛ. — Живое общение всегда ценно: больше обмена мнениями. Мы обсудили много разных вопросов. Некоторые вызвали жаркие дебаты, такие вопросы ушли на дальнейшую проработку. Большой блок вопросов касался дальнейшего совершенствования нашего регламента — так, чтобы он был более понятным, а положения более рациональными. «Локомотив» предложил пересмотреть порядок выплаты индивидуальных бонусов хоккеистов при обмене в другой клуб КХЛ. Вышли изменения в законодательстве и стало разрешено рассматривать индивидуальные трудовые споры в Национальном центре спортивного арбитража. Московское «Динамо» предложило установить в контракте тренера правила определения размера выходного пособия при расторжении контракта аналогично правилам контракта хоккеиста. Было приятно увидеть интерес со стороны ряда клубов, вносивших предложения.