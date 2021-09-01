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Президент КХЛ о выставочном матче в ОАЭ: «Ближний Восток — интересный рынок. Хотим показать, что такое хоккей»

10:37
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об интересе лиги к ближневосточному рынку.

«Помимо ОАЭ мы рассматривали варианты и вели переговоры с Венгрией, Германией. Очень хотели видеть КХЛ в Израиле. Потенциально команды из этих стран могут вступить в лигу. На сегодня пандемия оставила нам только один вариант — игру в ОАЭ. Сейчас ведем переговоры, готовимся к подписанию официальной бумаги. Ближний Восток — интересный рынок. Мы хотим показать этому региону, что такое хоккей и КХЛ», — приводит «РБК Спорт» слова Морозова.

25 августа Морозов рассказывал о переговорах по проведению выставочного матча лиги в ОАЭ.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/612d22f69a79471547cafc7e

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Иван Торопцев все материалы автора

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