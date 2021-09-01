Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об интересе лиги к ближневосточному рынку.

«Помимо ОАЭ мы рассматривали варианты и вели переговоры с Венгрией, Германией. Очень хотели видеть КХЛ в Израиле. Потенциально команды из этих стран могут вступить в лигу. На сегодня пандемия оставила нам только один вариант — игру в ОАЭ. Сейчас ведем переговоры, готовимся к подписанию официальной бумаги. Ближний Восток — интересный рынок. Мы хотим показать этому региону, что такое хоккей и КХЛ», — приводит «РБК Спорт» слова Морозова.

25 августа Морозов рассказывал о переговорах по проведению выставочного матча лиги в ОАЭ.