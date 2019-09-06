Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко раскритиковал «Куньлунь» за организацию домашних матчей против «Салавата Юлаева».

— Мы считаем это форменным безобразием, которое не соответствует великой спортивной державе. «Куньлунь» оштрафован за матчи против «Салавата». Отсуствие закладных, калитки сломаны, проблемы с воротами. И нас не устраивает посещаемость.

Мы понимаем, что это временные трудности команды, которая скитается без домашней арены, плюс это наложилось на официальные праздники. «Куньлунь» заверяет, что в Пекине такого уже не будет. (Игорь Еронко)