Президент КХЛ Морозов: «У «Црвены Звезды» есть интерес к развитию хоккея, а мы будем помогать»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о планах по сотрудничеству с «Црвеной Звездой».

«В «Црвене Звезде» должна проводиться большая работа: популяризация хоккея, улучшение инфраструктуры. У них есть заинтересованность в том, чтобы развивать хоккей, а мы будем в этом помогать. Но здесь надо конструктивно подходить, начиная от детского хоккея, заканчивая взрослыми командами. В следующий раз с представителями «Црвены Звезды» встретимся 22 числа в Ташкенте, куда мы их пригласили на круглый стол. Там обсудим все проблемы и то, как будем по ним взаимодействовать», — цитирует Морозова Legalbet.

7 ноября КХЛ подписала с сербским клубом меморандум о стратегическом сотрудничестве. У «Црвены Звезды» и Сербской хоккейной ассоциации уже есть такая-же договоренность с ФХР.