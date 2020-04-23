Президент КХЛ Морозов рассказал, почему лига решила не доигрывать сезон

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига рассматривала варианты с возобновлением прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20, однако решила не доигрывать его до конца.

— Мы прорабатывали вопрос со всеми заинтересованными сторонами, встречались с ФХР и клубами, — сказал в эфире канала «Россия-24» Морозов. — Думали, как доигрывать сезон, понимали, что, если начнем после 10 апреля, то Финляндия и Казахстан не смогут принять участие. Были разные варианты: могли даже доиграть на майские праздники, если бы это было возможно. Прорабатывали вариант доиграть и в летний период, в июле-августе, но тогда бы ломался календарь на следующий сезон. Тем более, контракты у многих игроков заканчиваются, командам было бы проблематично продолжать борьбу в плей-офф в прежних составах.

Конечно, обидно за болельщиков, которые страдают и не видят самого интересного периода сезона. У нас уже были на носу полуфиналы и финал Кубка Гагарина. Все хотели это увидеть, сейчас команды набрали хорошие составы, взяли сильный темп, показывали красивый хоккей. Теперь у многих кончились контракты, кто-то уже уехал или подписался с другой командой. Мы не хотели обесценивать значимость Кубка Гагарина, потому что многие начинают подготовку к плей-офф еще летом, во время предсезонной подготовки. Если мы начнем играть сейчас и будут задействованы не те составы, которые заканчивали чемпионат, то это будет несправедливо по отношению к клубам и розыгрышу самого Кубка.