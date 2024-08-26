Президент КХЛ Морозов рассказал об отношениях с ИИХФ и НХЛ

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что контактов на уровне первых лиц мировых хоккейных организаций нет, но по рабочим вопросам никаких проблем в общении не возникает.

— Как вы видите дальнейшие отношения с ИИХФ, были у вас контакты с Люком Тардифом и его людьми?

— Сейчас общения у нас нет, но мы не собираемся наглухо закрываться и в будущем обязательно планируем контактировать. Могу только повторить, что КХЛ уважает контракты других лиг. Это касается и наших отношений с НХЛ. Мы не выходим из правового поля, если говорить о трансферах игроков.

— Меморандум с НХЛ по понятным причинам не продлевался. За последнее время были у вас какие-то контакты с представителями НХЛ?

— Позиция обеих сторон и взаимное уважение контрактов остаются неизменными. Даже если сейчас они и не зафиксированы на бумаге. Приезжает к нам игрок из Северной Америки — КХЛ посылает запрос о нем и получает ответ. Контактов на уровне первых лиц сейчас нет, но по рабочим вопросам никаких проблем в общении не возникает.

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