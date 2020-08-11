Президент КХЛ Морозов рассказал, как составлялся календарь на сезон

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как был составлен календарь на сезон-2020/21.

«Календарь в этом году разрабатывался с помощью автоматизированной системы, — сказал Морозов в интервью каналу «Россия 24». — Мы дали свои параметры, техзадания для системы, которая для нас большую часть сделала и разработала. Конечно, потом наш спортивный департамент взял это все в свои руки, до логического конца доводили это вручную. Нам тяжело работать с тем, что дворцы, где выступают команды, часто заняты. От этого страдает календарь. Мы на связи с клубами, общаемся с ними, объясняем какие-то нюансы.

Я проанализировал календарь и доволен им. Есть у клубов спаренные игры, но, например, команда «Ак Барс» в этом году участвует в Кубке Шпенглера, они попросили паузу в Новый год, чтобы там сыграть. Их календарь немножко сжатый. Также мы учитывали интересы сборной, общались с федерацией. Есть паузы на Евротуры. Также перенесли чемпионат мира-2021 перенесли на 21 мая. Мы не залезали на май, дали сборной больше времени на подготовку. У нас седьмая игра плей-офф, если потребуется, состоится 30 апреля".

Предыдущий сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.