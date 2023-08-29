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Сегодня, 11:02

Президент КХЛ Морозов рассказал, что некоторые клубы лиги не поддержали новые изменения в правилах игры

Алина Савинова
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, были ли среди клубов противники новых правил лиги, в том числе о запрете удержания шайбы за воротами.

«Мы это правило обкатывали уже год в МХЛ. Оно зашло на ура. Даже тренеры отмечали, что игра стала динамичнее. Мы вынесли эту тему на обсуждение и большинство проголосовало за. Да, у нас никогда не бывает такого, что все довольны предлагаемыми изменениями. Всегда находятся клубы, которые не поддерживают нашу точку зрения», — цитирует Морозова Legalbet.

В КХЛ с сезона-2023/24 будет введено правило, согласно которому хоккеистам запрещено держать шайбу в трапеции за своими воротами дольше трех секунд. В случае первого нарушения игра будет остановлена, а судьи объявят предупреждение и установят вбрасывание в зоне команды, нарушившей правила. В случае последующих нарушений последует малый штраф.

Источник: https://legalbet.ru/news/prezident-khl-zayavil-chto-nekotorie-klubi-ligi-ne/
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