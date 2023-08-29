Президент КХЛ Морозов рассказал, что некоторые клубы лиги не поддержали новые изменения в правилах игры
Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, были ли среди клубов противники новых правил лиги, в том числе о запрете удержания шайбы за воротами.
«Мы это правило обкатывали уже год в МХЛ. Оно зашло на ура. Даже тренеры отмечали, что игра стала динамичнее. Мы вынесли эту тему на обсуждение и большинство проголосовало за. Да, у нас никогда не бывает такого, что все довольны предлагаемыми изменениями. Всегда находятся клубы, которые не поддерживают нашу точку зрения», — цитирует Морозова Legalbet.
В КХЛ с сезона-2023/24 будет введено правило, согласно которому хоккеистам запрещено держать шайбу в трапеции за своими воротами дольше трех секунд. В случае первого нарушения игра будет остановлена, а судьи объявят предупреждение и установят вбрасывание в зоне команды, нарушившей правила. В случае последующих нарушений последует малый штраф.
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|Витязь
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Ак Барс
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|8
|Металлург
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|11
|Сибирь
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|12
|Трактор
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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